Дагестанские издания выпустят передовицы в поддержку журналиста "Черновика"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Три дагестанских издания выйдут в пятницу с одинаковой первой полосой в поддержку арестованного журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, сообщил агентству "Интерфакс" главный редактор "Черновика" Маирбек Агаев.

"Независимые и в то же время ведущие дагестанские еженедельники - "Новое дело", "Свободная республика" и "Черновик" - в эту пятницу, 21 июня, выйдут с одинаковой первой полосой " Я/Мы Абдулмумин Гаджиев". Так мы выразим протест и потребуем у судебных органов изменить меру пресечения редактору отдела "Религия" Гаджиеву на не связанную с лишением свободы", - сказал Агаев.

Он также заявил, что обвинения в финансировании терроризма, предъявленные Гаджиеву, являются "абсурдными", а произошедшее - "попыткой отдельных представителей силового блока повлиять на редакционную политику независимых изданий или же закрыть их".

"Я также призываю все печатные СМИ нашей и других республик поддержать акцию протеста", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, Гаджиев и еще двое жителей Дагестана Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев были задержаны 14 июня по подозрению в финансировании террористической деятельности.

Дело в отношении задержанных возбуждено по статьям об участии в деятельности террористической организации (ч.2 ст.205.5 УК РФ) и финансировании терроризма (ч.4 ст.205.1 УК РФ).

18 июня суд арестовал Гаджиева на два месяца.

Как сообщалось, 10 июня газеты "Коммерсантъ", "Ведомости" и РБК впервые в своей истории вышли с одинаковой первой полосой, посвященной аресту журналиста "Медузы" Ивана Голунова, обвиненного в сбыте и производстве наркотиков. Редакции назвали доказательства его вины неубедительными и потребовали проверить действия сотрудников МВД. Позднее обвинения с журналиста были сняты.