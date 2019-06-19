Поиск

Довыборы депутатов Госдумы обойдутся в 325 млн рублей

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Центризбирком утвердил смету расходов для проведения довыборов в Госдуму по четырем округам, в общей сложности на это планируется потратить 325 млн рублей.

"Эти средства из объемов бюджетных ассигнований, выделенных специально на эти цели. Из них 312 млн рублей будут направлены нижестоящим избирательным комиссиям на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов. 12, 9 млн заложены на нужды ЦИК РФ на исполнение своих полномочий в период подготовки и проведения выборов", - сообщил замглавы комиссии Николай Булаев на заседании ЦИК.

ЦИК решил увеличить компенсацию членам участковых комиссий, а также повысить дополнительное вознаграждение председателям, заместителям, секретарям и обычным членам участковых комиссий. Согласно проекту постановления Центризбиркома, вознаграждение председателю составит 1825 рублей, его заместителю и секретарю - 1643 рубля, все другие члены получат по 1278 рублей. В регионах, где установлен районный коэффициент за работу в тяжелых климатических условиях, выплаты будут соответственно больше.

Довыборы депутатов Госдумы пройдут в единый день голосования 8 сентября в четырех регионах - в Хабаровском крае, Свердловской, Орловской и Новгородской областях.

ЦИК Госдума

Новости

Настоятель Елоховского собора опроверг слухи о намеренном сотрудничестве с масонами

Больше сорока цыган из Чемодановки переселились в Астраханскую область

Больше сорока цыган из Чемодановки переселились в Астраханскую область

Госдума приняла закон о компенсациях многодетным семьям ипотечных кредитов

Госдума приняла закон о компенсациях многодетным семьям ипотечных кредитов

Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных судом картин из коллекции Ананьева

Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных судом картин из коллекции Ананьева

Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных

Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных

Росреестр назвал крайней мерой изъятие земель за нескошенную траву

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Двух полицейских наказали за утечку видео гибели SSJ в "Шереметьево"

Двух полицейских наказали за утечку видео гибели SSJ в "Шереметьево"

Совбез РФ сообщил об изготовлении террористами оружия на 3D-принтерах

Совбез РФ сообщил об изготовлении террористами оружия на 3D-принтерах

Северокорейские рыбаки попытались остановить российскую яхту в Японском море

Северокорейские рыбаки попытались остановить российскую яхту в Японском море

В правительстве решили собирать данные о загранпаспортах родителей школьников

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');