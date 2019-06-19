Довыборы депутатов Госдумы обойдутся в 325 млн рублей

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Центризбирком утвердил смету расходов для проведения довыборов в Госдуму по четырем округам, в общей сложности на это планируется потратить 325 млн рублей.

"Эти средства из объемов бюджетных ассигнований, выделенных специально на эти цели. Из них 312 млн рублей будут направлены нижестоящим избирательным комиссиям на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов. 12, 9 млн заложены на нужды ЦИК РФ на исполнение своих полномочий в период подготовки и проведения выборов", - сообщил замглавы комиссии Николай Булаев на заседании ЦИК.

ЦИК решил увеличить компенсацию членам участковых комиссий, а также повысить дополнительное вознаграждение председателям, заместителям, секретарям и обычным членам участковых комиссий. Согласно проекту постановления Центризбиркома, вознаграждение председателю составит 1825 рублей, его заместителю и секретарю - 1643 рубля, все другие члены получат по 1278 рублей. В регионах, где установлен районный коэффициент за работу в тяжелых климатических условиях, выплаты будут соответственно больше.

Довыборы депутатов Госдумы пройдут в единый день голосования 8 сентября в четырех регионах - в Хабаровском крае, Свердловской, Орловской и Новгородской областях.