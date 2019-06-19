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Самолет с двумя французами экстренно сел на поле в Башкирии

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Легкомоторный самолет с гражданами Франции на борту экстренно приземлился на поле в Башкирии у границы с Пермским краем, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.

"Самолет J-430 австралийского производства совершил вынужденную посадку в поле в 17 км от города Янаул. На борту находились два гражданина Франции, они не пострадали, самолет также повреждений не получил", - сказал источник.

По предварительным данным, во время полета в самолете упало давление масла в двигателе. В пресс-службе МЧС Башкирии агентству уточнили, что давление масла в двигателе упало из-за повреждения радиатора.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, самолет возвращался во Францию из Казани с соревнований Red Bull Air Race.

В Казани 15-16 июня проходили международные соревнования по авиагонкам Red Bull Air Race, в ходе которых лучшие пилоты на легкомоторных самолетах состязались в скорости и мастерстве прохождения специальных низковысотных трасс.

Jabiru J430 - легкомоторный многоцелевой летательный аппарат производимый австралийскими инженерами из компании Jabiru Aircraft с 2004 года.

Башкирия Франция

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