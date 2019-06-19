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Настоятель Елоховского собора опроверг слухи о намеренном сотрудничестве с масонами

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Настоятель кафедрального Елоховского собора Москвы протоиерей Александр Агейкин опроверг информацию из соцсетей о том, будто бы он освящал иконы по просьбе масонов.

В среду появились публикации о том, что 10 июня представители масонской ложи России в присутствии своих зарубежных коллег освятили в Елоховском соборе две иконы для масонского храма в Полтавке. Сообщение об этом есть и на сайте российских масонов.

Между тем настоятель собора говорит, что не интересовался вероисповеданием тех, кто попросил освятить образа.

"Известный коллекционер икон Михаил Болдырев привез людей, которые попросили освятить старинные иконы. Естественно, мы исходили из того, что это люди православные. Был совершен молебен, иконы освятили - вот и все. О принадлежности кого-то из той группы к масонской ложе я слышу впервые", - заявил "Интерфаксу" настоятель храма.

"Для кого-то это масоны, а я не спрашиваю людей об их политических убеждениях, главное - христианин ты или нет! Откуда мне знать, масоны они или нет, это их "игрушки-погремушки", - добавил священник.

РПЦ

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