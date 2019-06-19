В Казани суд отправил в колонию пять участников секты "файзрахманистов"

Их признали виновными в участии в деятельности запрещенной экстремистской организации

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Казани Советский районный суд приговорил к реальным срокам пять членов местной религиозной секты "файзрахманисты", ранее признанной экстремистской и запрещенной в России. Их признали виновными в экстремистской деятельности, сообщило управление Следственного комитета по Татарстану.

Гумар Ганиев, Рустам Галиев, Талгат Гизатуллин, Мударис Ибрагимов и Глимьян Хазетдинов получили от пяти до семи лет колоний в зависимости от роли каждого. Следствие считает, что Ганиев возглавил секту после того, как в 2015 году умер ее основатель Файзарахман Саттаров. Ганиева обвинили в вербовке новых участников в организацию и в сборе у них взносов, которые составляли около 1500 рублей. Остальные подсудимые помогали Ганиеву вербовать новых сторонников, полагает следствие.

Ганиев и Хазетдинов вину не признали, Ибрагимов признал ее частично, остальные двое отказались от дачи показаний.

Подсудимым вменяли статьи об организации деятельности запрещенной судом экстремистской организации, о вербовке людей в экстремистское сообщество и о сборе средств для его финансирования.