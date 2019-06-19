Дума приняла в первом чтении проект о защите стипендий при блокировке счетов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий бюджетным учебным заведениям возможность выдавать стипендии студентам, даже если счета организации заблокированы из-за финансовых проблем.

"Было много обращений к депутатам от студентов вузов. Причины неприятностей у вузов различны, иногда кредитная задолженность формируется много лет. Процесс выхода из проблемной ситуации может быть тоже затяжным. Поэтому нужно сразу решить проблему, чтобы поддержка получателей стипендий больше не ставилась в зависимость от финансового благополучия учебного заведения", - сказал журналистам автор законопроекта, первый замглавы фракции "Единая Россия" Виктор Кидяев.

Он отметил, что действующее в России законодательство строго ограничивает перечень расходов, которые могут осуществляться с заблокированных лицевых счетов.

Так, если бюджетное образовательное учреждение является должником, просрочившим исполнительные документы или решения налогового органа, то расходные операции могут производиться только для оплаты труда персонала, работающего по трудовому договору (контракту), а также для уплаты налогов и взносов на обязательное социальное страхование, сказал депутат. Возможность начислять стипендии студентам и аспирантам закон не предусматривает, добавил он.

По мнению Кидяева, законопроект "устранит такие неприятные ситуации, когда молодые специалисты и ученые становятся заложниками финансовых проблем вуза".

По его словам, в бюджетных организациях студенты, аспиранты и докторанты особенно уязвимы при остановке выплат, потому что очная форма обучения даёт очень ограниченные возможности для трудоустройства, получения иного заработка. Стипендия - это очень значимый для них ресурс.