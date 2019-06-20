Экс-замдиректора ФСИН осудили на 3,5 года за взятки при строительстве СИЗО "Кресты-2"

Суд ему назначил больший срок, чем просил гособвинитель

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге Смольнинский суд приговорил бывшего замдиректора ФСИН Николая Баринова к 3,5 годам колонии строгого режима и оштрафовал его на 950 тысяч рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Бывшего чиновника обвиняли в получении взяток при строительстве СИЗО "Кресты-2" в Колпине.

Дело Баринова поступило в суд в середине мая. Он признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение. Его дело рассматривали в ускоренном режиме.

Прокурор просил для подсудимого 2,5 года лишения свободы и 1 млн рублей штрафа, говорится в сообщении.

По версии следствия, Баринов был в сговоре с гендиректором генподрядчика строительства "Крестов-2" Виктором Кудриным и руководителем подрядчика ООО "Петроинвест" Русланом Хамхоковым. Он получил от них тремя порциями более 44 млн рублей из средств, выделенных региональным УФСИН на строительство изолятора.

Хамхоков раньше получил условный срок, он также пошел на сделку со следствием. Его также признали виновным в передаче не меньше 388 млн рублей взяток бывшему замначальника регионального УФСИН Сергею Мойсеенко и приемку фактически не выполненных работ.

Приговор гендиректору ОАО "ГСК" Кудрину еще не вынесли.