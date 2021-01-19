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Суд Петербурга прекратил дело экс-главы генподрядчика СИЗО "Кресты-2"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Петроградский суд Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении экс-директора ОАО "Генеральная строительная компания" (ОАО "ГСК") Виктора Кудрина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями при строительстве СИЗО "Кресты-2", следует из картотеки суда.

Соответствующее решение было принято в конце 2020 года в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, отмечено в карточке дела.

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С 2007 по 2015 год между УФСИН по Петербургу и Ленинградской области и ОАО "ГСК" были заключены госконтракт и допсоглашения на выполнение комплекса работ по строительству следственного изолятора в Колпино. В качестве оплаты работ заказчик перечислил на расчетные счета подрядчика более 12 млрд 208 млн рублей.

Следствие посчитало, что Кудрин нарушил условия контракта и допсоглашений, не организовав по ним работы в полном объеме и подписав акты о якобы смонтированных ограждениях радиаторов и стояков отоплений и системы вентиляции на сумму около 42 млн рублей. Полученные деньги он направил на выполнение других работ по госконтракту, говорилось в материалах дела.

Таже Кудрин вместе с Русланом Хамхоковым, руководителем еще одной компании-подрядчика стройки - ООО "Петроинвест", обвинялся в даче взятки на сумму более 44 млн рублей экс-заместителю главы ФСИН РФ Николаю Баринову (осужден на 3,5 года колонии) за общее покровительство при исполнении госконтракта. По данным СК, деньги для взятки были взяты из суммы, выделенной региональным УФСИН на строительство изолятора. Поскольку Кудрин добровольно сообщил следствию о передаче взяток, от уголовной ответственности его освободили.

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