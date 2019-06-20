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В Башкирии школьник напоролся животом на железный забор

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Десятилетний ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии с ранением живота в башкирском Кумертау. Об этом сообщила пресс-служба регионального Госкомитета по ЧС в четверг.

"Поступило сообщение о том, что в городе Кумертау 10-летний мальчик проткнул живот железным прутом, перелезая через забор", - говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что мальчик находился в сознании. Пока очевидцы происшествия держали ребенка на руках, спасатели перекусили штырь на заборе и передали школьника врачам.

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