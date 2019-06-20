В полицию пожаловались из-за необычного акта вандализма с памятником Солженицыну
Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Руководство Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына обратилось в полицию из-за инцидента с памятником писателю.
"Исполняющий обязанности директора ездила вместе с заведующим по охране в полицию, и они подали заявление в связи с актом вандализма", - сообщили "Интерфаксу" в музее.
Вдова писателя, Наталья Солженицына, сообщила "Интерфаксу", что надпись на памятнике уже восстановлена.
Ранее СМИ сообщали, что неизвестные превратили фамилию писателя на памятнике в слово "лжец", натерев до блеска часть буквы.
В Москве на памятнике Солженицыну кто-то натер до блеска несколько букв фамилии писателя, и получилось слово "лжец": https://t.co/efuYcr2FKu— Телеканал Дождь (@tvrain) June 20, 2019
📷: Алексей Венедиктов / инстаграм pic.twitter.com/FLKmOkdM8f
По словам вдовы писателя, такой акт вандализма доказывает, что "Солженицын жив и актуален". "Чем больше они суетятся, тем больше к нему будет интерес", - сказала она.