В полицию пожаловались из-за необычного акта вандализма с памятником Солженицыну

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Руководство Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына обратилось в полицию из-за инцидента с памятником писателю.

"Исполняющий обязанности директора ездила вместе с заведующим по охране в полицию, и они подали заявление в связи с актом вандализма", - сообщили "Интерфаксу" в музее.

Вдова писателя, Наталья Солженицына, сообщила "Интерфаксу", что надпись на памятнике уже восстановлена.

Ранее СМИ сообщали, что неизвестные превратили фамилию писателя на памятнике в слово "лжец", натерев до блеска часть буквы.

В Москве на памятнике Солженицыну кто-то натер до блеска несколько букв фамилии писателя, и получилось слово "лжец": https://t.co/efuYcr2FKu



📷: Алексей Венедиктов / инстаграм pic.twitter.com/FLKmOkdM8f — Телеканал Дождь (@tvrain) June 20, 2019

По словам вдовы писателя, такой акт вандализма доказывает, что "Солженицын жив и актуален". "Чем больше они суетятся, тем больше к нему будет интерес", - сказала она.