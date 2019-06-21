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Минобороны РФ утилизирует единственную украинскую подлодку "Запорожье"

Минобороны РФ утилизирует единственную украинскую подлодку "Запорожье"
Подводная лодка "Запорожье"
Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны России 19 июня объявило тендер на утилизацию нескольких кораблей, среди которых есть украинская подводная лодка "Запорожье", доставшаяся ВМФ РФ после вхождения Крыма в состав России.

Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 июля 2019 года. Сумма контракта неизвестна.

В документах тендера одним из лотов фигурирует дизельная подлодка проекта 641. В документации не указано ее название. Между тем в составе ВМФ РФ есть только одна субмарина этого типа - "Запорожье", которая вошла состав Черноморского флота после присоединения Крыма в 2014 году. Большинство членов экипажа тогда решили служить в российском флоте.

У Украины была только одна подводная лодка - "Запорожье". Она была построена в 1970 году и к моменту, как на ней был поднят Андреевский флаг в 2014 году, уже считалась сильно устаревшей, последние годы находилась на ремонте.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова передать Украине корабли и военную технику из Крыма. В апреле 2014 года Украине вернули шесть кораблей и судов Военно-морских сил Украины, в частности средний десантный корабль "Кировоград", корвет "Винница" и плавучую базу "Золотоноша".

Минобороны РФ

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