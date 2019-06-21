В Чечне более 40 тысяч человек остались без света

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Специалисты восстанавливают электроснабжение в Грозненском районе Чечни, где в зону отключения попали почти 43 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

"В 19:38 по Москве действием защит отключилась ВЛ 110 кВ "Грозный - Восточная". Были обесточены три электрические подстанции 110 кВ, 339 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения оставались около 128,7 тыс. человек, в 20:03 по Москве части потребителей подано напряжение. Без электроснабжения остаются 42,9 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.