Зюганов предложил создать Художественный совет для избавления телеэфира от пошлости

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - КПРФ выступает за создание Художественного совета, который бы изменил политику телевещания, заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

По мнению политика, войти в состав совета могли бы другие. целый ряд других".

Зюганов считает, что нельзя оставаться равнодушными к проводимой информационной политике, так как "по данным социологов телевизор постоянно смотрят до 70% населения и в погоне за пресловутым рейтингом телеканалы тащат на экраны пошлость, мерзость и разложение".

"Было бы очень правильным в период подготовки к 75-летию Великой Победы добиться проведения всероссийского конкурса на создание песен для детей и юношества", - сказал лидер КПРФ.

Кроме того, на пленуме Зюганов предложил посадить к юбилею Победы "Сад памяти - сад жизни" - 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем.

Восьмой (июньский) пленум ЦК КПРФ, посвященный теме "О новых формах работы КПРФ в борьбе за власть трудящихся", проходит в подмосковном оздоровительном комплексе "Снегири" Управления делами президента РФ.