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Двух пьяных пассажиров сняли с рейса Ростов-на-Дону - Москва за дебош

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Два нетрезвых пассажира устроили дебош перед вылетом авиарейса из Ростова-на-Дону в Москву, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании "Азимут" в субботу.

Как рассказал собеседник агентства, сегодня на рейсе Ростов - Москва два пассажира, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вели себя неадекватно, на замечания экипажа не реагировали и проявляли агрессию.

В целях безопасности пассажиры были сняты с борта воздушного судна и занесены в чёрный список компании, отметили в "Азимуте".

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО "Интерфаксу" сообщили, что устроившие дебош пассажиры были доставлены в дежурную часть.

По данным собеседника агентства, прибывшему наряду полиции командир воздушного судна рассказал, что два пассажира, находясь на борту, выражались грубо в адрес бортпроводницы, на замечания не реагировали. Он уточнил, что это жители Москвы 30 и 33 лет.

Ростов-на-Дону Москва Азимут МВД

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