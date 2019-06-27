Слуцкий назвал резолюцию ПАСЕ по убийству Немцова инструментом демонизации России

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Заместитель руководителя делегации РФ в ПАСЕ Леонид Слуцкий заявил, что доклад по убийству Бориса Немцова основывается на сомнительных источниках и нужен для давления на Россию.

"Доклад об убийстве Бориса Немцова абсолютно политизирован и ангажирован. Это доклад не о Немцове, а об использовании его имени как инструмента демонизации России на площадке ПАСЕ", - сказал журналистам Слуцкий в четверг.

По его словам, документ был инициирован еще до того, как полномочия российской делегации были подтверждены, и она вернулась в ассамблею. "Докладчик никогда не приезжал в Россию и пользовался исключительно внешними сомнительными источниками",- сказал он.

Кроме того, документ содержит предвзятые трактовки произошедшей трагедии, ничего не имеющие общего с установлением истины, сказал он. "Все призывы проекта резолюции являются элементами давления на российское руководство и следствие", - сказал Слуцкий.

Резолюцию подготовил объявленный в РФ персоной нон-грата представитель Литвы Эмануэлис Зингерс. За принятие резолюции проголосовало 40 делегатов. По правилам ПАСЕ этого достаточно для принятия резолюции. Всего в ассамблее более 320 делегатов. Российская делегация заявила, что не участвует в голосовании, поскольку дело еще не закрыто, и это является давлением на следствие.

В документе говорится, что в ходе расследования убийства Немцова были нарушения, а также содержится призыв к властям России повторно провести следствие.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре российской столицы.

29 июня 2017 года коллегия присяжных заседателей в Московском окружном военном суде признала Заура Дадаева, Шадида Губашева, Анзора Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в убийстве Немцова и не заслуживающими снисхождения. 13 июля 2017 года они были приговорены к заключению на срок от 11 до 20 лет колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей каждый. 10 октября 2017 Верховный суд отменил штраф, в остальном оставив приговор без изменения.