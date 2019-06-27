"Яндекс" предотвратил попытку атаки из-за рубежа

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Попытка атаковать системы "Яндекса" из-за рубежа при помощи вредоносного ПО имела место, но ее предотвратили, ущерба нет, заявила компания.

"Яндекс", как и все крупные интернет-компании, регулярно сталкивается с разнообразными видами киберугроз. Наша корпоративная политика не подразумевает распространения подробной информации о подобных случаях. Эту попытку атаки наши специалисты своевременно выявили и нейтрализовали в самом начале. Благодаря чему попытка атаки была предотвращена до причинения какого-либо ущерба. Можем заверить, что злоумышленники не смогли получить доступ к данным пользователей сервисов "Яндекса", - заявила российская компания.

"Безопасность чрезвычайно важна для нас, и мы используем для этого все необходимые инструменты, в том числе сотрудничаем с профильными компаниями", - заявил "Яндекс".

В октябре-ноябре прошлого года "Яндекс" был атакован при помощи программы Regin, которой пользуется альянс спецслужб США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады под названием "Пять глаз", сообщило ранее в четверг агентство Reuters.

Хакеров интересовала техническая информация, которая позволяет понять, как "Яндекс" идентифицирует аккаунты пользователей. Конечная цель взлома носила шпионский характер, это не была попытка украсть интеллектуальную собственность. Не будучи обнаруженными, хакеры имели доступ к "Яндексу" в течение нескольких недель, утверждают источники агентства.