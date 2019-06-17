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Источник подтвердил попытки иностранных спецслужб взломать системы управления инфраструктурой РФ

Источник подтвердил попытки иностранных спецслужб взломать системы управления инфраструктурой РФ
Фото: Reuters

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Иностранные спецслужбы, том числе США, действительно осуществляют кибератаки в отношении стратегически важных секторов российской экономики, пока эти атаки удается нейтрализовать.

Источник в руководстве одного из российских силовых ведомств, комментируя по просьбе журналистов публикацию в The New York Times от 15 июня о наращивании спецслужбами США кибератак против России, подтвердил, что "такие атаки имеют место". По его словам, "иностранные спецслужбы в последние годы с нарастающей активностью пытаются внедриться в системы управления российской инфраструктурой".

"Речь идет прежде всего о транспорте, банковской сфере и энергетике", - сказал собеседник агентства.

"Такие попытки мы видим и фиксируем", - добавил собеседник. "Однако эти действия нам удается нейтрализовать", - сказал он. На вопрос, можно ли назвать такие попытки элементами кибервойны, собеседник агентства ответил утвердительно.

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Позиция Кремля

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Москве усматривают признаки кибервойны в отношении РФ в том случае, если государственные структуры США, не информируя президента Дональда Трампа, ведут хакерские атаки на энергетические системы РФ.

Так Песков прокомментировал публикацию в The New York Times со ссылкой на бывших и нынешних представителей правительства США о том, что Вашингтон внедрил в систему управления энергосетей вредоносные компьютерные программы, которые могут быть использованы в случае ухудшения двусторонних отношений.

"Насколько я знаю, подобная информация категорическим образом была опровергнута президентом Дональдом Трампом", - сказал Песков. "Если допустить, что какие-то государственные ведомства занимаются этим, не информируя об этом главу государства, то, безусловно, эта информация свидетельствует о гипотетической возможности всех признаков кибервойны, кибервоенных действий в отношении РФ", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

По его словам, "наши стратегические, жизненно важные области экономики неоднократно подвергались и подвергаются кибератакам из-за рубежа - это с сожалением можно констатировать, - а наши соответствующие ведомства ведут с этим борьбу, чтобы не допустить какого-либо вреда нашей экономике, ее чувствительным сферам".

Песков напомнил, что Россия "неоднократно пытались инициировать международное сотрудничество с тем, чтобы совместно противодействовать любым проявлениям киберпреступности". "К сожалению, американские партнеры на эти наши предложения никак не откликнулись", - заключил Песков.

Газета New York Times ранее сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России. Трамп опроверг утверждения газеты, назвал авторов "врагами народа" и отметил, что публикация подобной "неправдивой истории" является "фактически государственной изменой некогда великой газеты". The New York Times в ответ на обвинения Трампа заявила, что подобные заявления в адрес СМИ опасны, а правительство было ознакомлено с текстом статьи до публикации.

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