Красноярскую школу закрыли из-за инженерной ошибки полувековой давности

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Занятия в красноярской школе №88 отменили до конца учебного года из-за деформации полов и потолков здания, сообщает в пятницу пресс-служба мэрии.

После обследования школы инженеры выяснили, что некоторые перекрытия между этажами - деревянные, хотя в документах на объект указано, что они должны быть железобетонными. Здание построено более 50 лет назад, проектная документация не сохранилась даже в архивах, так что установить, почему полвека назад была допущена такая ошибка, уже невозможно.

Из-за деформации деревянных перекрытий здание признано аварийным, его придется закрыть.

Чтобы возобновить занятия, нужно заменить перекрытия, крышу, полы, оконные и дверные проемы, инженерные коммуникации, усилить фундамент, утеплить стены, заполнить деформационные швы. К новому учебному году учреждение не откроется, так что 650 детей переведут на обучение в ближайшую школу №53.