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Десять человек заблудились на Эльбрусе на высоте более 5 тыс. метров

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Туристическая группа из десяти человек сбилась с маршрута на Эльбрусе, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по КБР в воскресенье.

По данным МЧС, информация о происшествии поступила в 13:30, группа, в которой шесть человек из Ирландии, была зарегистрирована. Она сбились с маршрута из-за плохой видимости на высоте 5250 метров, рассказали в ведомстве.

Навстречу туристам выдвинулись четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

КБР Эльбрус МЧС

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