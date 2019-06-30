Десять человек заблудились на Эльбрусе на высоте более 5 тыс. метров

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Туристическая группа из десяти человек сбилась с маршрута на Эльбрусе, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по КБР в воскресенье.