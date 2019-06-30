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На Эльбрусе нашли заблудившихся иностранцев, но один из них умер

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Во время спуска с Эльбруса скончался один из ирландцев, сбившихся с маршрута, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" информированный источник.

"Спасатели отыскали заблудившихся в тумане иностранцев. Один из них умер уже во время спуска на канатке", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в 13:30 поступила информация, что на высоте 5250 метров над уровнем моря зарегистрированная туристическая группа из десяти человек, в том числе шестеро из Ирландии, из-за плохой видимости сбилась с маршрута.

На поиск вышли спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

КБР Эльбрус

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