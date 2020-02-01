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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 17:43

К альпинисту на Эльбрусе из-за его плохого самочувствия вышли спасатели

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели выдвинулись на поиски двух альпинистов на горе Эльбрус, одному из которых стало плохо, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской республике.

По ее данным, в 17:00 по Москве поступило сообщение о том, что на Эльбрусе начаты поисково-спасательные работы. На высоте 5,2 тыс. метров группа из двух человек попросила о помощи. По предварительной информации, у одного из них признаки горной болезни, отметили в МЧС.

Спасатели сообщили, что альпинисты зарегистрировали свой маршрут в МЧС РФ.

Как уточнили в ведомстве, на поиски выдвинулись спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России в количестве семи человек и двух единиц техники.

КБР Кабардино-Балкария Эльбрус МЧС

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