К альпинисту на Эльбрусе из-за его плохого самочувствия вышли спасатели

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели выдвинулись на поиски двух альпинистов на горе Эльбрус, одному из которых стало плохо, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской республике.

По ее данным, в 17:00 по Москве поступило сообщение о том, что на Эльбрусе начаты поисково-спасательные работы. На высоте 5,2 тыс. метров группа из двух человек попросила о помощи. По предварительной информации, у одного из них признаки горной болезни, отметили в МЧС.

Спасатели сообщили, что альпинисты зарегистрировали свой маршрут в МЧС РФ.

Как уточнили в ведомстве, на поиски выдвинулись спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России в количестве семи человек и двух единиц техники.