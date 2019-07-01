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Желающих служить в ФСБ обяжут раскрывать содержание своих блогов и страниц в соцсетях

Претенденты будут указывать подобную информацию в анкете

Желающих служить в ФСБ обяжут раскрывать содержание своих блогов и страниц в соцсетях
Фото: "Интерфакс"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - ФСБ собирается обязать желающих поступить на службу по контракту указывать в анкете, что они пишут в соцсетях. Это следует из проекта приказа об утверждении формы анкеты и автобиографии соискателя. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Один из пунктов анкеты предполагает заполнение таблицы. Соискатель должен будет указать, в каких блогах, соцсетях или иных сетевых сообществах он пишет, привести название своего аккаунта или учетной записи и сообщить "характер размещенных данных".

Остальные вопросы анкеты касаются автобиографических данных, данных о семье, наличия допуска в гостайне, информации о длительных поездках за границу и намерениях родственников уехать за границу на постоянное жительство.

Форму анкеты решили изменить в том числе в связи с "усилением требований к качественному составу ФСБ", говорится в пояснительной записке к проекту.

В начале 2019 года в России приняли закон, который запретил военнослужащим на ответственных заданиях иметь при себе смартфоны и другие устройства с возможностью подключаться к интернету, и публиковать в соцсетях информацию, которая позволила бы определить место и характер их службы и данные о сослуживцах.

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