МЧС сообщило о 14 погибших и 13 пропавших без вести из-за наводнения в Иркутской области

Госпитализация потребовалась 191 человеку, наиболее частый диагноз - переохлаждение

Дома в подтопленном районе Тулуна Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Иркутской области в зоне наводнения сотрудники МЧС нашли погибшими 14 человек, 13 из них уже опознали. Еще 13 считаются пропавшими без вести, среди них один ребенок, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе областного управления МЧС. Ранее источник сообщал о 16 погибших и девяти пропавших.

Четыре человека погибли в Нижнеудинском районе, девять - в Тулунском и один - в Тайшетском. Шестеро из них утонули, причиной смерти еще одного врачи назвали переохлаждение.

За медицинской помощью в зоне паводка обратились 1258 человек, в том числе 87 детей, сообщил Иркутский областной центр медицины катастроф. Госпитализация потребовалась 191 пострадавшему, основной диагноз, по словам медиков, - переохлаждение.

Всего с 25 июня в регионе были подтоплены 96 населенных пунктов с 10 097 жилыми домами, в которых живут 32 798 человек, и 6 847 приусадебных участков. На утро понедельника подтопленными оставались 42 населенных пункта в Тулунском, Тайшетском и Чунском районе.

Самый мощный летний паводок за всю более чем столетнию историю метеонаблюдений в Иркутской области вызвали дожди, которые шли с 24 по 27 июня в западных районах региона. Второй волны наводнения метеорологи не ожидают.