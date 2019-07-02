Поиск

Минздрав собрался при диспансеризации проверять подростков на наркотики

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения предлагает включить в добровольную диспансеризацию несовершеннолетних обязательный тест на наркотики.

"Предварительные ХТИ (анализы мочи - ИФ) в обязательном порядке проводятся на следующие химические вещества, включая их производные, метаболиты и аналоги: опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты", - говорится в проекте приказа Минздрава, опубликованном на федеральном портале нормативных правовых актов.

Проект приказа направлен на "совершенствование методов раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в отношении обучающихся", говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, если во время осмотра несовершеннолетнего у психиатра-нарколога возникнут "достаточные основания полагать, что обучающийся находится в состоянии наркотического опьянения, (. . .) биологический объект (моча) направляется в химико-токсикологическую лабораторию для проведения подтверждающего ХТИ вне зависимости от результатов предварительных ХТИ".

Между тем диспансеризация является добровольной, до 15 лет согласие на осмотр дают родители, после 15 - сам несовершеннолетний.

Минздрав РФ

Новости

Россиян предупредили о подорожании мяса на 10%

Россиян предупредили о подорожании мяса на 10%

Почти на каждого россиянина в 2018 году пришлось по одному нарушению на дорогах

Почти на каждого россиянина в 2018 году пришлось по одному нарушению на дорогах

Чайка раскритиковал систему камер фиксации нарушений на дорогах

Россияне стали меньше доверять магам и астрологам

Россияне стали меньше доверять магам и астрологам

Иркутские ученые объяснили наводнение в области аномальными процессами в атмосфере

"Победа" не будет возобновлять полеты из Пулково в зимнем расписании

Разработчиков нового КоАП попросили исключить из него статью о проституции

Открыто движение по федеральной трассе в Иркутской области

МЧС сообщило о 14 погибших и 13 пропавших без вести из-за наводнения в Иркутской области

МЧС сообщило о 14 погибших и 13 пропавших без вести из-за наводнения в Иркутской области

Правительство рекомендовало лишать премий топ-менеджеров госкомпаний за невыполнение майского указа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');