Минздрав собрался при диспансеризации проверять подростков на наркотики

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения предлагает включить в добровольную диспансеризацию несовершеннолетних обязательный тест на наркотики.

"Предварительные ХТИ (анализы мочи - ИФ) в обязательном порядке проводятся на следующие химические вещества, включая их производные, метаболиты и аналоги: опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты", - говорится в проекте приказа Минздрава, опубликованном на федеральном портале нормативных правовых актов.

Проект приказа направлен на "совершенствование методов раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в отношении обучающихся", говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, если во время осмотра несовершеннолетнего у психиатра-нарколога возникнут "достаточные основания полагать, что обучающийся находится в состоянии наркотического опьянения, (. . .) биологический объект (моча) направляется в химико-токсикологическую лабораторию для проведения подтверждающего ХТИ вне зависимости от результатов предварительных ХТИ".

Между тем диспансеризация является добровольной, до 15 лет согласие на осмотр дают родители, после 15 - сам несовершеннолетний.