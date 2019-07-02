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В Екатеринбурге загорелся цех "Уралмаша"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - На "Уралмашзаводе" в Екатеринбурге начался пожар, рабочие эвакуированы, сообщил "Интерфаксу" источник в службе технического надзора региона.

"На предприятии "Уралмашзавод" возник пожар в кабельном тоннеле одного из цехов. Из цеха эвакуировано 20 рабочих", - сказал источник. По предварительным данным, никто не пострадал.

ПАО "Уралмашзавод" (УЗТМ), основанный в июле 1933 года, является одним из лидеров в производстве оборудования для горнодобывающей промышленности, металлургии, строительной отрасли и энергетики. Основные виды выпускаемой продукции предприятия - дробильно-размольное оборудование, экскаваторы различных классов и модификаций (электромеханические, шагающие, гидравлические), мостовые тяжелые краны, металлургические прессы, оснастка и инструмент для них, шахтные подъемные установки.

Уралмашзавод Екатеринбург

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