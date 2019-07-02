Верховный суд Ингушетии признал незаконными обыски у главы отделения Красного Креста

Обыски у Мусы Мальсагова прошли в апреле, тогда же его арестовали по обвинению в нападении на силовиков

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд Ингушетии счел незаконными обыски, которые прошли в апреле дома у главы ингушского отделения "Российского Красного креста" (РКК), одного из лидеров протестов против соглашения о границе с Чечней Мусы Мальсагова в Назрани. Об этом сообщил представитель суда.

Ранее Магасский суд признал эти следственные действия законными. Защита Мальсагова подала апелляцию на это решение.

Весной Мальсагов отбыл десять суток административного ареста за нарушения правил проведения митингов в Магасе в конце марта. После этого в середине апреля суд Нальчика арестовал его и еще двух активистов по уголовному делу о применении силы к представителям власти. Мальсагов находится под стражей на территории Кабардино-Балкарии. Кроме него, были арестованы старейшина Ахмед Барахоев и председатель общественного движения "Опора Ингушетии" Барах Чемурзиев, которые также отбывали административный арест за нарушения на митинге.

25 мая прикомандированные силовики провели обыски в офисе Ингушского республиканского отделения "Российского Красного креста", заблокировав вход в помещение грузовиком "Урал".



26 марта в Магасе прошел согласованный митинг против решения властей Ингушетии утвердить границу с Ингушетией и обменяться с ней земельными участками. Вопреки согласованию, акция вечером не совершилась, продлилась на следующий день, а ее участники оказывали сопротивление силовикам. До этого массовые митинги прошли в Ингушетии осенью, когда власти региона должны были ратифицировать соглашение о границе. После митинга в республике начались задержания активистов.



24 июня глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подал в отставку. Он объяснил, что это решение не связано с протестами, но он считает, что должен нести ответственность за разобщение народа.