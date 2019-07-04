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Экс-глава томского МЧС получил срок за взятку для фигурантов дела "Зимней вишни"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Ленинский суд Томска приговорил бывшего начальника главного управления МЧС по Томской области Михаила Бегуна к семи годам колонии строгого режима за получение крупной взятки, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

В суде представитель прокуратуры Наталия Бондаренко сообщила, что Бегун просил у бизнесмена эти деньги, говоря, что они необходимы на оплату адвокатов для кемеровских сотрудников МЧС, проходящих по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".

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По версии следствия, Бегун в июне-июле 2018 года лично получил от директора коммерческой организации 300 тыс. рублей взятки за выдачу лицензии на монтаж, техобслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий.

Выступая с последним словом в суде, Бегун заявил, что дело против него сфабриковано, так как на папке с деньгами не было его отпечатков.

Помимо лишения свободы, экс-чиновник был также оштрафован на 900 тыс. рублей, ему на три года запретили занимать руководящие должности в госучреждениях и органах местного самоуправления и лишили его звания генерал-майора внутренней службы.

Защита Бегуна намерена обжаловать приговор, так как суд не позволил провести ряд экспертиз. Прокурор Бондаренко осталась удовлетворена решением суда, хотя и просила для обвиняемого восемь лет заключения.

Томская область МЧС Михаил Бегун

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