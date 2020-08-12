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Осужденному за взятку экс-главе томского МЧС добавили срок по новому делу

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Томска признал бывшего начальника главного управления МЧС по региону виновным в превышении полномочий и приговорил его к 7 годам и 1 месяцу колонии с учетом предыдущего приговора, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в 2017 году фигурант дал подчиненным незаконные указания о выдаче двум частным охранным организациям, руководителем которых являлся его знакомый, лицензий на тушение пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры.

При этом, как отмечается, эти организации не соответствовали лицензионным требованиям: они не имели ни пожарного депо, ни пожарной техники, ни достаточного количества обученных пожарных.

Для придания видимости по указанию подсудимого охранным предприятиям в аренду было передано помещение и несколько старых автоцистерн, принадлежащих подведомственному учреждению.

Компании получили лицензии и заключили договоры об обеспечении пожарной безопасности с несколькими торговыми центрами и университетскими летними лагерями.

Начальнику главка инкриминировали часть 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), уголовное дело было возбуждено по материалам регионального управления ФСБ.

Помимо заключения суд приговорил его к штрафу в 795 тыс. рублей, запретил занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на 3 года, а также лишил специального звания.

Речь идет о бывшем начальнике главного управления МЧС по Томской области Михаиле Бегуне.

Ранее он был приговорен за взятку в 300 тыс. рублей к семи годам колонии, штрафу в размере 900 тыс. рублей, трехлетнему запрету занимать руководящие должности в госучреждениях и органах местного самоуправления.

Кроме того, суд лишил Бегуна специального звания генерал-майор внутренней службы. Сторона защиты обжаловала приговор, но Томский областной суд оставил его в силе.

Томск ТОмская область МЧС Михаил Бегун

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