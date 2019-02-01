Обвиняемого в коррупции экс-главу томского МЧС Бегуна "выдал" его подчиненный

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Возбуждение уголовного дела о получении взятки в отношении бывшего руководителя главного управления МЧС по Томской области Михаила Бегуна стало возможным благодаря информации его подчиненного, сообщила представитель прокуратуры Наталия Бондаренко в суде в пятницу.

По ее словам, Бегун дал распоряжение врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Анатолю Мащицкому изыскать у предпринимателей, ведущих подведомственную МЧС деятельность, средства на оплату адвокатов кемеровских сотрудников ведомства.

"Мащицкий записал свой разговор с Бегуном на сотовый телефон и передал запись на диске в ФСБ. Он также пояснил, что согласен принимать участие в оперативном эксперименте", - сказала Бондаренко.

По версии следствия, обвиняемый с июня по 24 июля 2018 года лично получил от директора одной из коммерческих организаций взятку 300 тыс. рублей за предоставление лицензии на монтаж, техобслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Бегуну инкриминируют п. "в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере за незаконные действия), он находится под стражей.

25 января Ленинский районный суд Томска начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Бегуна, он свою вину не признает.

В суде Бондаренко, зачитывая материалы дела, сообщила, что Бегун просил взятку у предпринимателя, заявляя, что деньги необходимы на оплату адвокатов кемеровских сотрудников МЧС, обвиняемых по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".