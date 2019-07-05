Не вернувшихся на родину российских студентов освободили от штрафов за гранты

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российским студентам, получившим гранты на обучение за рубежом и после этого не вернувшимся работать в Россию, больше не придется платить за это штрафы; такой указ в пятницу подписал Владимир Путин.

Россияне, которые самостоятельно поступили иностранный вуз, по закону могут претендовать на государственный грант, который позволит им оплатить обучение за рубежом. Однако сейчас, в соответствии с указом от 2013 года, ставится условие: после окончания обучения нужно устроиться на работу к российскому работодателю в соответствии с полученной квалификацией. Если это условие не выполняется, выпускник, во-первых, должен вернуть государству грант, а во-вторых, выплатить штраф в двукратном размере этого гранта.

Новым указом штраф отменяется. Однако специалист, закончивший иностранный вуз и не устроившийся к российскому работодателю, все равно будет обязан вернуть российскому государству сумму гранта.