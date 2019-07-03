Защита редактора газеты "Черновик" оспорит его арест в Страсбурге

Верховный суд Дагестана 3 июля признал законным арест Абдулмумина Гаджиева

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Защита редактора газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, которого обвиняют в финансировании терроризма и участии в террористической деятельности, обжалуют его арест в Европейском суде по правам человека. Об этих планах сообщил главный редактор издания Маирбек Агаев.

Верховный суд Дагестана 3 июля отклонил жалобу адвокатов Гаджиева на его арест. По словам Агаева, защита подаст кассацию на это решение, а в дальнейшем обратится в Страсбург.

Гаджиев руководит в "Черновике" отделом "религия". Его и еще двух жителей Дагестана задержали 14 июня. 18 июня Советский райсуд Махачкалы арестовал журналиста на два месяца.

Источник "Интерфакса" ранее рассказывал, что один из трех фигурантов дела, Абубакар Ризванов, уже отбыл срок за финансирование терроризма. Суд установил, что он через благотворительный фонд "Ансар" собирал деньги, которые затем отправлял боевикам за границу. По версии следствия, выйдя на свободу он продолжил этим заниматься и в результате его разработки следователи вышли на Гаджиева и третьего фигуранта дела, Кемала Тамбиева.

Гаджиев вину не признает. В редакции "Черновика" обвинения в его адрес отвергают.

В знак поддержки журналиста 21 июня три дагестанских еженедельника вышли с одинаковым оформлением первой полосы с лозунгом "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев". Это были издания "Новое дело", "Свободная республика" и "Черновик"