Большинство россиян высказались за регистрацию брака при возможности развестись

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - 77% россиян видят необходимость в официальной регистрации браков, однако еще более важной соотечественникам представляется возможность развестись; об этом свидетельствует данные опроса, который провел ВЦИОМ.

Больше всего сторонников похода в ЗАГС среди людей старше 60 лет (84%), однако молодежь в этом вопросе также довольно консервативна - регистрировать брак считают необходимым 62% опрошенных в возрасте 18-24 лет.

Лишь 11% считают, что для создания семьи штамп в паспорте необязателен - в основном это респонденты 18 - 34 лет. Еще 7% предпочитают семейной жизни одиночество; чаще всего такую позицию занимают респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (18%).

1% видит пользу в фиктивном браке.

По данным опроса, оптимальный возраст вступления в брак для женщины - 24 года, для мужчины - 27 лет.

При этом большинство россиян (89%) считают разводы допустимыми. По данным ВЦИОМ, около половины (46%) сограждан полагают, что чаще всего люди разводятся из-за бедности, отсутствия работы и возможности прокормить семью, каждый пятый винит в этом эгоизм и неспособность идти на компромисс.