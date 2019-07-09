Число госпитализированных в зоне наводнения в Иркутской области увеличилось до 457 человек

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В зоне наводнения Иркутской области за минувшие сутки за медицинской помощью обратились 86 человек, в том числе 16 детей, из которых 15 человек, в том числе четыре ребенка, были госпитализированы, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС по региону.

По данным на утро вторника, всего с начала наводнения за медпомощью обратилось 3 тыс. 298 человек, в том числе 534 ребенка. Госпитализированы 457 человек, в том числе 108 детей.

По его словам, число погибших с понедельника не изменилось. Как ранее уже ообщалось, обнаружены тела 23 человек. Поданным МЧС, один погибший найден в Тайшетском районе, четыре - в Нижнеудинском районе, 18 - в городе Тулун и Тулунском районе. Числятся без вести пропавшими девять человек.

В девяти пунктах временного размещения (ПВР) находятся 342 человека, из них 81 ребенок.

Ранее сообщалось, что по данным на утро понедельника в зоне наводнения за медицинской помощью обратилось 3 тыс. 212 человек, среди которых 518 детей. Госпитализированы 442 человек, в том числе 104 ребенка.