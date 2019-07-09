Поиск

Число госпитализированных в зоне наводнения в Иркутской области увеличилось до 457 человек

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В зоне наводнения Иркутской области за минувшие сутки за медицинской помощью обратились 86 человек, в том числе 16 детей, из которых 15 человек, в том числе четыре ребенка, были госпитализированы, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС по региону.

По данным на утро вторника, всего с начала наводнения за медпомощью обратилось 3 тыс. 298 человек, в том числе 534 ребенка. Госпитализированы 457 человек, в том числе 108 детей.

По его словам, число погибших с понедельника не изменилось. Как ранее уже ообщалось, обнаружены тела 23 человек. Поданным МЧС, один погибший найден в Тайшетском районе, четыре - в Нижнеудинском районе, 18 - в городе Тулун и Тулунском районе. Числятся без вести пропавшими девять человек.

В девяти пунктах временного размещения (ПВР) находятся 342 человека, из них 81 ребенок.

Ранее сообщалось, что по данным на утро понедельника в зоне наводнения за медицинской помощью обратилось 3 тыс. 212 человек, среди которых 518 детей. Госпитализированы 442 человек, в том числе 104 ребенка.

Иркутская область

Новости

Правообладатели настояли на удалении пиратских сайтов из поисковой выдачи

Правообладатели настояли на удалении пиратских сайтов из поисковой выдачи

Володин назвал пять задач для парламентариев всего мира

Что произошло за день: понедельник, 8 июля

Теплоход с 300 иностранными туристами сел на мель в Рыбинском водохранилище

Суд продлил домашний арест Майклу Калви до 13 октября

В Госдуме захотели экстрадировать оскорбившего Путина журналиста из Грузии в Россию

Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке

В СПЧ назвали "отсроченным убийством" запрет на импорт медицинского оборудования

В СПЧ назвали "отсроченным убийством" запрет на импорт медицинского оборудования

В Иркутской области выросло число пропавших без вести в зоне наводнения

Избитой девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');