Девушке стало плохо на встрече с Путиным в Уральском университете
Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Одной из участниц встречи президента РФ Владимира Путина со студентами и аспирантами Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге стало плохо - она потеряла сознание.
Беседа транслировалась в прямом эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).
Президент, начав отвечать на вопрос студентки из Китая, заметил, что одна из участниц падает в обморок.
"Помогите, пожалуйста, девочке. Возьмите ее тихонечко", - несколько раз произнес Путин.
Девушку на руках вынесли из аудитории, вслед за ней выбежала вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.