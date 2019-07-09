Поиск

Девушке стало плохо на встрече с Путиным в Уральском университете

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Одной из участниц встречи президента РФ Владимира Путина со студентами и аспирантами Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге стало плохо - она потеряла сознание.

Беседа транслировалась в прямом эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Президент, начав отвечать на вопрос студентки из Китая, заметил, что одна из участниц падает в обморок.

"Помогите, пожалуйста, девочке. Возьмите ее тихонечко", - несколько раз произнес Путин.

Девушку на руках вынесли из аудитории, вслед за ней выбежала вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

Владимир Путин

Новости

Число погибших из-за наводнения в Иркутской области выросло до 24

Володин заявил о неизменности позиции Госдумы по Грузии на фоне слов Путина

Володин заявил о неизменности позиции Госдумы по Грузии на фоне слов Путина

Ситуация с выдачей багажа в "Шереметьево" улучшилась

Ситуация с выдачей багажа в "Шереметьево" улучшилась

Госдума не будет отзывать предложение о санкциях против Грузии

Суд раскрыл результаты нашумевшего рейда ФСБ и ФНС в "Онэксим" в налоговом споре

Суд раскрыл результаты нашумевшего рейда ФСБ и ФНС в "Онэксим" в налоговом споре

Норильск атаковали полчища крыс из-за проблем с вывозом мусора

Путин выступил против антигрузинских санкций

Путин выступил против антигрузинских санкций

Лавров признал право на существование за идеей Зеленского о саммите по Донбассу

Число сотрудников ФСБ по делу о разбое увеличилось до 15

"Транснефть" назвала беспрецедентным скопившийся объем безадресной нефти "Роснефти"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');