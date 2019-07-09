Девушке стало плохо на встрече с Путиным в Уральском университете

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Одной из участниц встречи президента РФ Владимира Путина со студентами и аспирантами Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге стало плохо - она потеряла сознание.

Беседа транслировалась в прямом эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Президент, начав отвечать на вопрос студентки из Китая, заметил, что одна из участниц падает в обморок.

"Помогите, пожалуйста, девочке. Возьмите ее тихонечко", - несколько раз произнес Путин.

Девушку на руках вынесли из аудитории, вслед за ней выбежала вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.