Поиск

Девушка, которой стало плохо на встрече с Путиным, пришла в себя

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Участница встречи президента РФ Владимира Путина со студентами и аспирантами Уральского федерального университета (УрФУ), которой стало плохо, не нуждается в госпитализации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза.

С девушкой уже все в порядке, заверил собеседник агентства.

Во вторник Путин отвечал на вопросы студентов в Уральском университете и заметил, что одна из девушек падает в обморок. Он попросил помочь ей и вывести из аудитории. Девушку на руках вынесли из помещения.

За ней быстро вышла вице-премьер по вопросам соцполитики Татьяна Голикова, которая с 2007 по 2012 год возглавляла Министерство здравоохранения.

Екатеринбург Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Орешкин поедет на Lada Xray в Тольятти выбирать между трассой в Казань и реконструкцией М-7

Число погибших из-за наводнения в Иркутской области выросло до 24

Володин заявил о неизменности позиции Госдумы по Грузии на фоне слов Путина

Володин заявил о неизменности позиции Госдумы по Грузии на фоне слов Путина

Ситуация с выдачей багажа в "Шереметьево" улучшилась

Ситуация с выдачей багажа в "Шереметьево" улучшилась

Госдума не будет отзывать предложение о санкциях против Грузии

Суд раскрыл результаты нашумевшего рейда ФСБ и ФНС в "Онэксим" в налоговом споре

Суд раскрыл результаты нашумевшего рейда ФСБ и ФНС в "Онэксим" в налоговом споре

Норильск атаковали полчища крыс из-за проблем с вывозом мусора

Путин выступил против антигрузинских санкций

Путин выступил против антигрузинских санкций

Лавров признал право на существование за идеей Зеленского о саммите по Донбассу

Число сотрудников ФСБ по делу о разбое увеличилось до 15

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');