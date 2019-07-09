Девушка, которой стало плохо на встрече с Путиным, пришла в себя

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Участница встречи президента РФ Владимира Путина со студентами и аспирантами Уральского федерального университета (УрФУ), которой стало плохо, не нуждается в госпитализации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза.

С девушкой уже все в порядке, заверил собеседник агентства.

Во вторник Путин отвечал на вопросы студентов в Уральском университете и заметил, что одна из девушек падает в обморок. Он попросил помочь ей и вывести из аудитории. Девушку на руках вынесли из помещения.

За ней быстро вышла вице-премьер по вопросам соцполитики Татьяна Голикова, которая с 2007 по 2012 год возглавляла Министерство здравоохранения.