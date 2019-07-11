Песков назвал "обычной практикой" остановку кортежа Путина для общения с людьми

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Выход президента Владимира Путина из машины в Екатеринбурге и его общение с людьми на улице были незапланированными, но ничего экстраординарного в этом нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в ходе этой беседы екатеринбуржцы смогли передать Путину письменные просьбы.

9 июля кортеж Путина остановился по пути из Уральского федерального университета в аэропорт. Президент решил выйти к группе граждан, которые его ждали, и коротко с ними пообщался. Песков назвал такие действия "обычной практикой": "Путин всегда, когда видит, что на месте проведения мероприятия - у какого-то вуза или у здания администрации - собираются люди и ждут его иногда по несколько часов, то всегда выходит и общается с ними".

Путин общается с людьми в Екатеринбурге pic.twitter.com/tRPQ9smdmN — Тарас Воробьев (@tiovabli84) July 9, 2019

С точки зрения безопасности президента такие встречи являются внеплановыми, но служба безопасности в этих ситуациях делает все необходимое, не мешая общению Путина с гражданами, добавил пресс-секретарь.