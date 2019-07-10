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Задержан проректор Сибирского федерального университета

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Красноярске в среду задержали первого проректора по экономике и развитию Сибирского федерального университета (СФУ), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он не уточнил причину задержания.

У "Интерфакса" пока нет официальных комментариев правоохранительных органов и вуза по этой ситуации.

Как сообщается на сайте управления СКР, в 2017 году против проректора по материалам регионального УФСБ возбудили дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Предполагалось, что проректор необоснованно выделил студенту исследовательский грант в размере 150 тыс. рублей, а тот потратил деньги на личные нужды. Из-за уголовного дела проректора уволили с этого поста, но позже дело прекратили из-за незначительности ущерба, а его бывший фигурант был восстановлен в вузе в качестве проректора.

По данным сайта СФУ, проректором вуза по экономике и развитию является Павел Вчерашний.

Красноярск СФУ

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