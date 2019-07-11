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Сервис Google по распознаванию лиц на фото стал доступен в России

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Российским пользователям теперь доступен сервис распознавания лиц в приложении Google Photo; уведомление об этом в четверг утром получили пользователи смартфонов.

Возможность распознавания лиц, их группировки и поиска по ним доступна только в ограниченном списке стран. Раньше сервис работал только в США.

Сгруппированные по лицам фотографии доступны в разделе "Альбомы", присвоить им имена пользователь может самостоятельно. Сервис распознает не только лица людей, но и морды домашних животных.

В справочном разделе Google Photo указано, что функцию группировки пользователь может отключить, в результате будут удалены группы снимков в аккаунте, ярлыки, а также модели лиц, на основе которых были созданы эти группы.

Пользователи соцсетей из других стран, где функция появилась ранее, сообщали, что индексация фотографий занимает от 30 минут до недели.

Google

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