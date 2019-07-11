Медведи из любопытства пришли в ямальский поселок

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В поселок Пурпе в Ямало-Ненецком автономном округе пришли медведи, местным властям пришлось организовать патрулирование территории, сообщил "Интерфаксу" в четверг глава администрации Станислав Федоров.

Во дворе жилого дома видели маленького медвежонка без мамы; медведица, как утверждают очевидцы, в это время находилась в тундре.

Кроме того, взрослый медведь приходил во двор жилого дома, постоял возле припаркованной машины и ушел.

Специалисты предполагают, что медведи приходили из любопытства. "Никто из очевидцев не наблюдал, чтобы медведи искали еду. Мусорные баки у нас пустые", - подчеркнул Федоров.

Местных жителей предупредили не ходить в лес, а при встрече с медведем не прикармливать его, а звонить в полицию.