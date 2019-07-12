Прикормленный пирожками медведь стал попрошайничать на трассе в Красноярском крае

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - На трассу в Красноярском крае стал выходить медведь, которого до этого прикармливали пирожками недальновидные водители.

Первый случай был зафиксирован местными жителями в начале июля на дороге между поселками Епишино и Северо-Енисейск. В интернете накануне появилось видео, на котором машина останавливается перед стоящим на дороге молодым медведем. Водитель кидает ему пирожок в пакете, который хищник тащит с собой в лес, а затем снова возвращается к машине и обнюхивает ее.

Еще одно видео с похожим медвежонком, снятое из салона машины на том же самом месте, появилось в соцсетях в пятницу. Медведь стоит рядом с автомобилем, смотрит на него и облизывается, а затем пытается заглянуть в салон через закрытые окна.

В краевом Госохотнадзоре напомнили, что медведи быстро приучаются добывать еду таким способом, и это может быть опасным. Там добавили, что это может навредить не только человеку, но и самому медведю, поскольку частое появление животного в одном месте привлекает браконьеров.