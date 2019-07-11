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В Челябинской области появились штрафстоянки для коров

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Администрация Ашинского района Челябинской области разрешила отлавливать и помещать на специальную территорию коров. Гуляющие без надзора по городу домашние животные объедали клумбы, жаловались жители города Аша.

Местных жителей возмущает, что коровы заходят во дворы, топчут газоны, разбрасывают содержимое мусорных баков и пугают детей.

На сайте администрации Ашинского района опубликовали документ, в котором говорится, что теперь бродячих буренок будут "отлавливать и перевозить во временное место хранения". Оно находится на территории муниципального предприятия, отвечающего за благоустройство.

Чтобы забрать животное со штрафстоянки, хозяевам придется заплатить штраф в размере 10 тыс. рублей и по 1 тыс. рублей за каждый день содержания коровы.

Челябинская область

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