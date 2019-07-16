ЕСПЧ встал на сторону трех ЛГБТ-организаций, не сумевших зарегистрироваться в РФ

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека признал незаконными решение российских властей, отказавших в регистрации трем ЛГБТ-организациям; об этом говорится в судебном коммюнике, распространенном во вторник.

Истцами по делу "Жданов и другие против РФ" выступили четверо граждан РФ - Александр Жданов, Николай Алексеев, Кирилл Непомнящий и Александр Наумчик. В иске также указаны три российские организации - "Радужный дом" в Тюмени, "Сочи Прайд-хаус", и движение за равенство браков в Москве.

В 2006 - 2011 годах органы власти и суды отказывались зарегистрировать эти организаций, ссылаясь как на формальные нарушения, так и на то, что целью организаций было продвижение прав ЛГБТ-сообщества. В частности, в официальных отказах писали, что эти организаций могут "разрушить моральные основы общества", привести к снижению численности населения России и нарушить права большинства россиян, выступающих против однополых отношений.

Судьи ЕСПЧ пришли к выводу, что российские власти нарушили несколько статей Европейской конвенции по защите прав человека: статью 6 (Право на справедливое судебное разбирательство), статью 11 (Свобода собраний и объединений) и статью 14 (Запрещение дискриминации).

Жданову присудили компенсация морального вреда в размере 10 тысяч евро, Непомнящему и Наумчику - по 13 тысяч евро.

ЕСПЧ также указал, что отказы в регистрации всех трех организаций незаконны и являются дискриминацией на основании сексуальной ориентации.