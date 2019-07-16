Что произошло за день: вторник, 16 июля

Последний день регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы, возвращение курилок в аэропорты и дешевеющая туристическая Турция

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Москве четырех полицейских уволили из-за дела Голунова. По словам источника, уволены трое оперативников, проводивших задержание журналиста с нарушением регламента, а также их начальник. Речи об их причастности к подброшенным наркотикам пока не идет.

- Оппозиционных кандидатов продолжили снимать с выборов в Мосгордуму. Отказы в последний день регистрации получили: Любовь Соболь, Сергей Митрохин, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Кирилл Гончаров, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин. Не собрали нужного числа действительных подписей также актер Андрей Соколов и рок-музыкант Сергей "Паук" Троицкий.

- Суд Амстердама отложил решение по "скифскому золоту" из Крыма еще на 6-9 месяцев. От сторон потребовали предоставить дополнительную информацию по делу экспонатов, за которые спорят Украина и Крым. В Керченском музее назвали это решение промежуточным успехом для себя.

- Госдума проголосовала в первом чтении за возвращение курилок в аэропорты. Авторы законопроекта предлагают разместить в транзитных зонах аэропортов специальные комнаты для курения.

- Турецкие отели снизили цены для российских туристов. В Ассоциации туроператоров России пояснили, что после повышения цен на лето-2019 гостиницы недосчитались существенной части клиентов и теперь вынуждены вновь снизить стоимость размещения.

- В Москве 28 офисных работников отравились едой из автоматов. 17 из них госпитализированы в инфекционные стационары с предварительным диагнозом сальмонеллез. Пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением продукции из автоматов Healthy food, размещенных в бизнес-центрах.

- ЗАГСы по всей стране перестали выдавать свидетельства. Проблемы возникли из-за нестабильной работы федеральной информационной системы Единого госреестра записей актов гражданского состояния, оператором которой является ФНС. В некоторых регионах выдают только повторные документы о ранее составленных записях, в некоторых регистрируют офлайн.

- В Ростовской области в ДТП попала фура с оборудованием для шоу Киркорова. Машина с оборудованием для концерта съехала в кювет, никто не пострадал, автомобиль был отбуксирован. Певцу предстоят выступления в Крыму.