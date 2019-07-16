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Фура с оборудованием для шоу Киркорова попала в ДТП в Ростовской области

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Автомобиль, перевозивший оборудование для концерта Филиппа Киркорова, съехал в кювет под Волгодонском (Ростовская область), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В результате происшествия никто не пострадал.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением из-за плохих погодных условий.

В ГУ МЧС по Ростовской области подтвердили, что на трассе Волгодонск - Ольгинская (х.Лагутники) фура съехала с обочины. При этом там не уточнили, кому она принадлежит. В пресс-службе лишь подчеркнули, что сотрудники пожарно-спасательной части отбуксировали машину.

Впонедельник, 15 июля, артист выступал с шоу-программой в Волгодонске, следом у него запланированы три концерта в Крыму.

Ростовская область Филипп Киркоров

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