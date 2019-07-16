Госдума проголосовала в первом чтении за возвращение курилок в аэропорты

Фото: Vostock-photo

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Законопроект, разрешающий устанавливать в транзитных зонах аэропортов специальные комнаты для курения, во вторник принят Госдумой в первом чтении.

Соответствующую инициативу депутат Сергей Боярский ("Единая Россия") внес в Думу еще в ноябре 2017 года.

Последние четыре года курение на территории и в помещениях российских аэропортов запрещено. Однако, по данным опроса ВЦИОМ 2015 года, около 37% пассажиров аэропортов видели нарушающих этот запрет, говорится в проекте закона. Кроме того, только за половину 2014 года было возбуждено 1938 административных дел о курении в "Шереметьево". При этом автор законопроекта отмечает, что возможности контроля сотрудников аэропортов и полиции за возможными нарушителями ограничены.

Поэтому он предлагает дополнить закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма пунктом о том, что курение табака допускается в "специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров, работников аэропорта и авиакомпаний".