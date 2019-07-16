Поиск

Госдума проголосовала в первом чтении за возвращение курилок в аэропорты

Госдума проголосовала в первом чтении за возвращение курилок в аэропорты
Фото: Vostock-photo

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Законопроект, разрешающий устанавливать в транзитных зонах аэропортов специальные комнаты для курения, во вторник принят Госдумой в первом чтении.

Соответствующую инициативу депутат Сергей Боярский ("Единая Россия") внес в Думу еще в ноябре 2017 года.

Последние четыре года курение на территории и в помещениях российских аэропортов запрещено. Однако, по данным опроса ВЦИОМ 2015 года, около 37% пассажиров аэропортов видели нарушающих этот запрет, говорится в проекте закона. Кроме того, только за половину 2014 года было возбуждено 1938 административных дел о курении в "Шереметьево". При этом автор законопроекта отмечает, что возможности контроля сотрудников аэропортов и полиции за возможными нарушителями ограничены.

Поэтому он предлагает дополнить закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма пунктом о том, что курение табака допускается в "специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров, работников аэропорта и авиакомпаний".

Госдума

Новости по теме

Новости

Зерновой союз отказался от прогноза рекордного сбора зерна в РФ в 2019 году

Зерновой союз отказался от прогноза рекордного сбора зерна в РФ в 2019 году

Госдума попросила Генпрокуратуру выяснить причины массовой гибели пчел

В Якутии задержали журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах

Эксперт оценил в триллион рублей ущерб экономике от массовой гибели пчел

Эксперт оценил в триллион рублей ущерб экономике от массовой гибели пчел

Госдума приняла закон о наказании за непропуск скорой помощи

Госдума приняла закон о наказании за непропуск скорой помощи
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

В Москве четырех полицейских уволили из-за дела Голунова

В Москве четырех полицейских уволили из-за дела Голунова

В Охотское море выпустили еще трех косаток из "китовой тюрьмы"

В Охотское море выпустили еще трех косаток из "китовой тюрьмы"

Роскомнадзор потребовал от Instagram удалить непристойное изображение с флагом РФ

Роскомнадзор потребовал от Instagram удалить непристойное изображение с флагом РФ

Антипинский НПЗ пожаловался в полицию на прежнего владельца и гендиректора

Антипинский НПЗ пожаловался в полицию на прежнего владельца и гендиректора

ЕСПЧ получил от россиянок около сотни жалоб на домашнее насилие

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');