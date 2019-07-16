Российские ЗАГСы из-за сбоя федеральной базы перестали выдавать свидетельства

В ФНС, которая обслуживает базу, заявили, что в системе проводят плановое обновление и что ЗАГСы могут работать офлайн

Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - ЗАГСы Ульяновской области с 16 июля временно не выдают свидетельства о госрегистрации актов гражданского состояния из-за нестабильной работы федеральной информационной системы Единого госреестра записей актов гражданского состояния. Об этом говорится на сайте Агентства ЗАГС региона.

Там заверили, что Федеральная налоговая служба, которая является оператором реестра, делает все для скорейшего решения проблемы. Глава агентства Жанна Назарова заявила, что сбой "носит общероссийский характер". Это подтвердил глава правительства Ульяновской области Александр Смекалкин, и уточнил, что с понедельника ЗАГСы не могут выдавать документы ни онлайн, ни офлайн.

На сайте Управления записей и актов гражданского состояния Ростовской области висит объявление, о том, что проблемы в работе ЗАГСов региона связаны с перебоями федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Эти сбои там связали с техническими работами, которые проводит ФНС.

В пресс-службе ФНС "Интерфаксу" сообщили, что ведомство проводит плановое обновление системы и проинформировало об этом заранее. "При этом система сконструирована так, что во время технологических работ операторы могут работать в офлайн-режиме. Все данные будут автоматически внесены в систему после завершения обновления. Это штатная ситуация, на офлайн-режим операторы переходят, например, в случае отсутствия связи в органах ЗАГС", - заявил представитель ведомства.

Между тем, в нескольких ЗАГСах Екатеринбурге изданию "E1.RU" сказали, что из-за этого сбоя не могут выдавать новые свидетельства. Сотрудник одного из ЗАГСов объяснил, что федеральная база не работает второй день, так что учреждение может выдавать только повторные документы о ранее составленных записях. В другом ЗАГСе рассказали, что выдать свидетельства можно только после регистрации документа в единой базе, так, чтобы даты в базе и на гербовом документе совпадали. Читатель сообщил изданию, что из-за этого у него отказались принять заявление о регистрации брака.

В Петербурге в комитете по делам ЗАГС 16 июля сказали "Фонтанке.ру", что сбои были, но проблему частично удалось решить. "Система не останавливалась — мы регистрируем офлайн", – заявила изданию Галина Логинова, начальник отдела правового и методического обеспечения регистрации актов гражданского состояния.

Проблемы подтвердили и в ЗАГС Татарстана. Представитель ведомства сказал изданию e-Kazan.ru, что сбой был 15 июля и проблему уже решили, читатели из Казани утверждаю, что заминки с выдачей документов продолжаются.

О сбоях сообщают также в Костромской области, Тверской, Тамбовской, Кировской, Орловской и Ярославской областях.