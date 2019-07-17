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Суд в Москве на три месяца продлил арест всем 24 украинским морякам

Суд в Москве на три месяца продлил арест всем 24 украинским морякам
Фото: АР/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы оставил под стражей до конца октября 24 украинских моряков, арестованных после инцидента в районе Керченского пролива осенью 2018 года.

"Судом удовлетворены ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении 24 обвиняемых до 24 и 26 октября 2019 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко в среду.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера. Находившихся борту 24 украинцев, в том числе двух сотрудников Службы безопасности Украины, обвинили в незаконном пересечении границы. ФСБ утверждала, что на украинских кораблях имелись артиллерийские орудия.

В Киеве арестованных моряков называют военнопленными, однако в Москве это отрицают, так как РФ и Украина не находятся в состоянии войны.

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