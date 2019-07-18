В Барнауле подожгли памятник архитектуры 1935 года постройки

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В ночь на 18 июля в Барнауле пожарные больше часа тушили возгорание в двухэтажном деревянном доме 1935 года постройки. По предварительной версии, причиной пожара стал поджог, сообщила пресс-служба краевого управления МЧС.

Пожарные получили сигнал о возгорании в здании на проспекте Калинина в 1:28 по местному времени (21:28 по Москве). Когда они прибыли на месте, в доме горели второй этаж и чердак. Площадь возгорания достигала 600 квадратных метров. Его полностью потушили около 3:00 ночи.

В результате здание осталось без крыши, в нем повреждены перекрытия и стены. В последнее время оно не использовалось. Во время войны в нем был госпиталь для раненых, до войны там располагалась школа. Здание относится к памятникам архитектуры регионального значения.