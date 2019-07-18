Поиск

В Барнауле подожгли памятник архитектуры 1935 года постройки

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В ночь на 18 июля в Барнауле пожарные больше часа тушили возгорание в двухэтажном деревянном доме 1935 года постройки. По предварительной версии, причиной пожара стал поджог, сообщила пресс-служба краевого управления МЧС.

Пожарные получили сигнал о возгорании в здании на проспекте Калинина в 1:28 по местному времени (21:28 по Москве). Когда они прибыли на месте, в доме горели второй этаж и чердак. Площадь возгорания достигала 600 квадратных метров. Его полностью потушили около 3:00 ночи.

В результате здание осталось без крыши, в нем повреждены перекрытия и стены. В последнее время оно не использовалось. Во время войны в нем был госпиталь для раненых, до войны там располагалась школа. Здание относится к памятникам архитектуры регионального значения.

Барнаул Алтайский край ФСБ

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 18 июля

Для пострадавших от наводнения под Иркутском построят три общежития

Новгородский суд арестовал начальника регионального УГИБДД

Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе

Зеленский предложил Путину начать с моряков обмен "всех на всех"

Зеленский предложил Путину начать с моряков обмен "всех на всех"

Что произошло за день: среда, 17 июля

Штаб Беглова не тратил деньги на ботов и подобную "ерунду"

В Петербурге завели дело на росгвардейцев по обвинению в подбрасывании наркотиков

Получить паспорт РФ по упрощенной схеме смогут все жители Донецкой и Луганской областей

Получить паспорт РФ по упрощенной схеме смогут все жители Донецкой и Луганской областей

С января по май население России сократилось на 64,9 тысячи человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');