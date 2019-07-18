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Депутаты предложили сделать бывших сотрудников ФСБ невыездными на пять лет

Таким образом их хотят защитить от провокаций со стороны иностранных преступников и спецслужб

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесли законопроект о запрете сотрудникам ФСБ выезжать за границу в течение пяти лет после увольнения из спецслужбы. Эта мера призвана защитить бывших сотрудников ФСБ от преследования и провокаций, говорится в пояснительной записке к документу.

Сейчас закон позволяет сделать бывших сотрудников ФСБ невыездными, только если они имели доступ к государственной тайне или другой засекреченной информации.

Авторы законопроекта отмечают, что в последнее время в других странах все чаще стали задерживать граждан, уволенных из органов безопасности, и привлекать их к уголовной ответственности "исключительно за факт прохождения ими службы в таких органах". Поэтому в связи с "напряженной международной обстановкой" и на фоне откровенно враждебных действий и провокаций со стороны ряда иностранных государств в отношении России и отдельных ее граждан, они предлагают дополнительные меры по обеспечению безопасности сотрудников ФСБ, как военнослужащих, так и гражданских.

Авторы поправок - депутаты Василий Пискарев, Александр Хинштейн, Эрнест Валеев и Адальби Шхагошев.

Пискарев объяснил, что речь идет о защите от провокаций как со стороны государственных органов других стран, так и преступных групп. "Особенно это касается тех, кто участвовал в борьбе с международным терроризмом, в пресечении наркотрафика, торговли оружием, иных особо тяжких преступлений", - добавил он.

ФСБ Василий Пискарев Эрнест Валеев Александр Хинштейн

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