Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Микроавтобус и бензовоз столкнулись под Калининградом на трассе Калининград - Черняховск.

В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что в микроавтобусе находилась семья - трое взрослых и пятеро детей от трёх месяцев до восьми лет.

На место аварии приехали шесть бригад скорой помощи и 14 человек от МЧС.

По предварительным данным, как минимум шесть человек получили травмы различной тяжести. Троих детей везут в детскую областную больницу.